Fransa'da yeni Sağlık Bakanı Olivier Veran oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da yeni Sağlık Bakanı Olivier Veran oldu - Son Dakika

Fransa'da yeni Sağlık Bakanı Olivier Veran oldu

40 dakika önce

Fransa'da Sağlık Bakanlığı görevine, Agnes Buzyn'in gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşünün (LREM) Paris Belediye Başkan Adayı olmasının ardından Olivier Veran getirildi.

Fransa'da yeni Sağlık Bakanı Olivier Veran oldu, System.String[]

Fransa'da Sağlık Bakanlığı görevine, Agnes Buzyn'in gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşünün (LREM) Paris Belediye Başkan Adayı olmasının ardından Olivier Veran getirildi.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, milletvekili Veran'ın, Buzyn'in yerine Sağlık Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Eski Hükümet Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın bir isim olan Benjamin Griveaux, kendisinin cinsel içerikli fotoğraflar ve telefon mesajlaşmaların internette paylaşılmasının ardından LREM'in Paris Belediye Başkan Adaylığından çekilmişti. Bunun üzerine Agnes Buzyn, LREM'in Paris Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklamıştı.

Griveaux'nun cinsel içerikli fotoğraflarını ve telefon mesajlarını internette paylaşan Rus sanatçı Piotr Pavlenski ve kız arkadaşı Alexandra de Taddeo dün gözaltına alınmıştı.

Paris Savcılığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Griveaux'nun söz konusu paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Rus sanatçı Pavlenski'nin, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalifi olarak bilindiği ve 3 yıl önce Fransa'ya sığındığı belirtilmişti.

Piotr Pavlenski, Paris'teki Merkez Bankası binasının kapılarını ateşe verdiği gerekçesiyle geçen yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta iki turlu yerel seçimler yapılacak. Benjamin Griveaux, geçen yıl hükümet sözcülüğü görevinden ayrıldıktan sonra LREM tarafından Paris Belediye Başkan Adayı gösterilmişti.

belediye başkan adayı, fahrettin koca, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı
Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 04:14:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da yeni Sağlık Bakanı Olivier Veran oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]