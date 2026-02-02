Fransa'dan ABD'ye Grönland Tepkisi - Son Dakika
Fransa'dan ABD'ye Grönland Tepkisi

02.02.2026 14:38
Barrot, Avrupa'nın ABD'nin Grönland politikalarına karşı güçlü durması gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin Grönland politikaları nedeniyle Avrupa ülkelerine yönelik tehditlere karşı, "Avrupa'nın kendisini çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıyı caydıracak büyük güç olarak göstermesi gerektiğini" belirtti.

Barrot, Fransız Liberation gazetesine verdiği röportajda, İran'dan Suriye'ye, Grönland'dan Ukrayna Savaşı'na gündemdeki uluslararası meseleleri değerlendirdi.

İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin Barrot, ABD'nin askeri bir operasyon başlatmak için pozisyon aldığını ama aynı zamanda İran rejimine müzakere teklifinde bulunduğunu kaydetti.

"İran yönetimi (ABD'nin) müzakere teklifini kabul etmeli, önemli tavizler vermeli ve pozisyonunda radikal bir değişikliğe gitmeli." diyen Barrot, İran'ın "bölgesel bir tehdit" olmaktan vazgeçmesi gerektiğini savunarak, İran'da protestolardaki devlet şiddetinin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) olarak 29 Ocak'ta protestoculara uygulanan şiddetin sorumlusu kabul edilen 21 İranlı kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama ve Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine alma kararı aldıklarını hatırlatan Barrot, İran rejiminden baskıya son vermesini istedi.

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, Rusya'nın zorlu kış şartlarında özellikle Ukrayna'nın enerji alt yapısına yönelik saldırıları ile "insani bir kriz çıkarma arayışında" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Ukrayna'daki enerji krizine yanıt vermek için çalıştıklarını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan diyaloğa geçilmesi konusunda ise Barrot, "Fransa ilkesel olarak Rusya ile şeffaflık içinde, Ukrayna ve Avrupalı ortaklarla birlikte yararlı olacak bir fikir alışverişini hiçbir zaman göz ardı etmedi." şeklinde konuştu.

Barrot, ABD'nin Grönland ile ilgili politikaları bağlamında AB'nin "nereden gelirse gelsin her türlü gözdağı ve baskıya 'hayır' demesi gerektiğini" vurguladı.

AB için bir kez daha "stratejik özerklik" vurgusu yapan Barrot, "(Stratejik özerklik) Bu, Avrupa'nın yeni imparatorlukların yırtıcı iştahlarına yem olmaması için güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

ABD'nin Grönland yaklaşımının AB'nin güvenlik konusunda bağımlılığını yeniden ortaya koyduğunu değerlendiren Barrot, "silahlanmaya devam etmeliyiz" mesajı verdi.

Avrupa'nın sanıldığından daha güçlü olduğuna inandığını dile getiren Barrot, "Avrupa'nın varması gereken dönüm noktası, kendini çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıyı caydırabilecek büyük bir güç olarak göstermesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Barrot, Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 30 Ocak'ta ateşkes ve genişletilmiş entegrasyon anlaşmasının imzalanması ile sonuçlanan gelişmelere ilişkin Fransa'nın "silah arkadaşlarımız" diye nitelediği Kürtleri yalnız bırakmamak için seferber olduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bu kapsamda bireysel temaslar yürüttüğünü söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Grönland, Fransa, Güncel, Son Dakika

