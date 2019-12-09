Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Beyrut'a hükümet kurma çağrısı
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Fransa'dan Beyrut'a hükümet kurma çağrısı

6 saat önce

Fransa, 11 Aralıkta Lübnan'da düzenlenecek olan konferansa ev sahipliği yapacak.

Fransa'dan Beyrut'a hükümet kurma çağrısı, System.String[]

Fransa, 11 Aralıkta Lübnan'da düzenlenecek olan konferansa ev sahipliği yapacak. Fransa Dışişleri Bakanlığı, konferansın amacının Beyrut'un ekonomik sorunları çözebilecek bir hükümet kurmasını sağlamak olduğunu söyledi.


Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnes von der Muhll gerçekleşecek olan konferans hakkında, "Bu toplantı etkili ve güvenilir bir hükümet kurmak için uluslararası toplumu etkinleştirmeli. Kötü durumda olan ekonomiyi yeniden şekillendirmek için gerekli kararları alabilecek bir hükümet oluşturulması Lübnan halkının özlemini duyduğu hükümete kavuşmasını sağlayacaktır" ifadesini kullandı. - BEYRUT

Hükümet, Lübnan, Beyrut, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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