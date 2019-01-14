Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Irak'a yeniden imar için 430 milyon euro kredi

Fransa'dan Irak'a yeniden imar için 430 milyon euro kredi

45 dakika önce

Fransa, Irak'a terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 430 milyon euro kredi tahsis etti.

Fransa'dan Irak'a yeniden imar için 430 milyon euro kredi, System.String[]
Fransa, Irak'a terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 430 milyon euro kredi tahsis etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:04 

Fransa, Irak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurumspor, Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 21:49:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'dan Irak'a yeniden imar için 430 milyon euro kredi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]