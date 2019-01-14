Fransa'dan Irak'a yeniden imar için 430 milyon euro kredi
45 dakika önce
Fransa, Irak'a terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 430 milyon euro kredi tahsis etti.
Fransa
, Irak
'a terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 430 milyon euro kredi tahsis etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:04
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