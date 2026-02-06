Fransa'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Barrot, Lübnan'daki temaslarının ardından Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasının kalıcı olmasının öncelikli konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Silahların devlet tekelinde toplanması konusunda ülkesinin Lübnan hükümetine desteğini yineleyen Barrot, Paris'in 5 Mart'ta Lübnan ordusuna destek için bir konferansa ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Lübnan hükümeti, 5 Ağustos 2025'te ordudan, başta Hizbullah olmak üzere tüm grupların silahlarının devlet tekelinde toplanmasına yönelik bir plan hazırlamasını istemişti. Ancak Hizbullah, hazırlanan 5 aşamalı plana karşı çıkarak silahlarını teslim etmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.