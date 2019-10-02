Son Dakika Haberleri: Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi
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Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi

1 saat önce

Adana'da 17 yaşındaki Fildişi Sahili uyruklu A.K, sahte pasaportla yakalandı. Genç kız, polisteki sorgusunda Fransa'dan daha ucuz olduğu için Türkiye'ye alışveriş yapmaya geldiğini belirtti.

Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi, System.String[]

Adana'da, sahte pasaportla Fransa'dan Türkiye'ye alışveriş yapmak için geldiği iddia edilen Fildişi Sahili uyruklu genç kız, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adana'ya hava yoluyla gelen Fildişi Sahili uyruklu A.K'nin (17) pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Fransa'da yaşayan ve bir arkadaşıyla Türkiye'ye giysi almaya geldiği belirtilen A.K, polislerce gözaltına alındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki sorgusunun ardından "Sahte belgeyle Türkiye'ye giriş yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.K'nin, sınır dışı edilmesi için Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

UZU OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞ

A.K. Fransa'ya gönderilirken, belgelerinde sorun olmayan yanındaki arkadaşı serbest bırakıldı. Genç kızın, polisteki sorgusunda, Fransa'dan daha ucuz olduğu için Türkiye'ye alışveriş yapmaya geldiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Fildişi Sahili, Türkiye, Fransa, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:18 Kaynak: AA
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