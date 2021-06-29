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Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı - Son Dakika

Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı

29.06.2021 10:12
Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı, System.String[]

Fransa Strazburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Strazburg Din Hizmetleri Ataşeliği ve bağlı derneklerce Suriyeli savaş mağduru ailelere 539 konut yaptırılmak üzere bağış toplandı.

Fransa Strazburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Strazburg Din Hizmetleri Ataşeliği ve bağlı derneklerce Suriyeli savaş mağduru ailelere 539 konut yaptırılmak üzere bağış toplandı.

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dolu, Fransa'nın Strazburg kentinde yaşayan hayırseverlerin Suriye'de iç savaş sonrası mağdur olan ailelerin sıkıntılarına duyarsız kalmadığını belirtti.

Başlattıkları yardım kampanyasının büyük ilgi gördüğünü ve 539 konut yaptırabilecek bağış topladıklarını ifade eden Dolu şunları kaydetti:

"Topladığımız yardımları TDV tarafından 'Bir İyilik Sıcak Bir Yuva' temasıyla yürütülen İyilik Konutları Projesi'ne bağışladık. Buradaki hayırseverlerimiz adına Suriye'de 539 iyilik konutu yaptıracağız. Savaşın en acı yüzünü hisseden ve başlarını sokacak bir evleri dahi olmayan, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize bir nebze olsun yardımımız dokunmasını istedik. Yapılan konutlarla savaş mağduru aileler sıcak bir yuvaya kavuşmuş olacak. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor. Biz de DİTİB ve Din Hizmetleri Ataşeliği olarak hem bize bağlı derneklerin hem de hayırseverlerin güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Bizlere emanet ettikleri yardımları en hızlı ve doğru bir şekilde Vakfımız aracılığıyla yerine ulaştırmış oluyoruz."

"3 bin 804 iyilik konutu tamamlandı"

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da savaşın başladığı ilk günden itibaren savaş mağduru ailelere Türk milletinin yardım elini uzatmaya gayret ettiklerini belirtti.

Gıdadan giyime, yakacaktan hijyen paketine, eğitimden barınmaya kadar her alanda bölgeye yardım götürdüklerini vurgulayan Açık şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarımız arasında en çok önemsediğimiz konulardan birisi de İyilik Konutları Projesi. Tüm yaşanmışlıkları geride bırakmak zorunda kalan aileler, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile göç etmek zorunda kaldılar. Birçok aile çadırlarda, çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bombalardan kaçan ailelerin yokluk ve sefaletin pençesine düşmemesi için gayret ediyoruz. Bu kapsamda başlarını sokacak sıcak bir yuvaları olsun diye tüm imkanlarımızla gayret ediyoruz. Çok şükür kampanyamız yurt içi ve yurt dışından çok büyük ilgi görüyor. Strazburg DİTİB ve Din Hizmetleri Ataşeliğimizin bağışı da bunun göstergesi. Şu ana kadar toplam 3 bin 804 iyilik konutunu tamamlayarak ailelerimize teslim ettik. 3 bin 550 konutun daha yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları da hızlı bir şekilde tamamlayarak çadırlarda hayata tutunmaya çalışan ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturmuş olacağız."

Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı
Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı
Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı
Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı
Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı
Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı

Strazburg, Suriye, Fransa, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa yaşayan hayırseverlerden Suriye'ye 539 konut bağışı - Son Dakika


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