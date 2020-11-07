Fransa'dan terör örgütü PKK'nın IKBY'deki saldırılarına kınama - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) polisine yönelik saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde Irak'ın Duhok kentinde IKBY güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıların şiddetle kınandığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendiği kaydedildi.

IKBY güvenlik güçlerinin, Irak federal güvenlik güçleriyle birlikte DEAŞ'a karşı mücadelede müttefik kuvvetler olduğu aktarılan açıklamada, Fransa'nın Irak'ın egemenliği ve bütünlüğü ile IKBY'nin istikrarına yönelik tüm saldırıları kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Fransa, bu bağlamda, PKK'nın Avrupa Birliği tarafından terörist bir örgüt olarak kabul edildiğini hatırlatır." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü PKK, Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisi ve peşmergelere, 4 ve 5 Kasım'da saldırılar düzenlemişti.