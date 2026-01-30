Fransa Ekonomisi Büyüyor - Son Dakika
Ekonomi

Fransa Ekonomisi Büyüyor

30.01.2026 12:22
Fransa, 2025'te beklenenden iyi büyüyerek Almanya'yı geçti, ancak borç ve siyasi belirsizlikler sürüyor.

Fransa ekonomisi, 2025'te bütçe açığı ve siyasi belirsizliklere rağmen hükümet tahminlerinin üzerinde performans sergileyerek Almanya'dan daha güçlü büyüme kaydetti.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE) öncü verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

Fransız hükümeti, ekonominin geçen yıl yüzde 0,7 büyüyeceğini tahmin ediyordu. Ekonomi 2023'te yüzde 1,6 ve 2024'te yüzde 1,1 büyüme kaydetmişti.

Fransa'nın kaydettiği bu büyüme oranı, Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya ile arasındaki farkı belirginleştirdi.

Alman ekonomisi geçen yıl yüzde 0,2 büyüyerek durgunluk sinyalleri vermeye devam etti. Ancak Fransa'nın büyüme hızı, yılın son çeyreğinde ivme kaybederek yüzde 0,2 seviyesine geriledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Fransa ekonomisinin 2026'da yüzde 1,0 ve 2027'de yüzde 1,2 büyüyeceğini öngörürken, ülkenin kronikleşen kamu borcu endişe oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, Fransız hükümetinin, borç-GSYH oranındaki yükselişi durdurabilmesi için harcamalarda ciddi kesintilere gitmek zorunda kalacağı uyarısında bulunuyor.

Avrupa Birliği kurallarına göre yüzde 3 olması gereken bütçe açığının, Fransa'da bu yıl da GSYH'nin yüzde 5'inin üzerinde kalması bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Ekim 2025'te siyasi istikrarsızlık ve kamu maliyesindeki bozulma gerekçesiyle Fransa'nın kredi notunu "A+" seviyesine indirmişti. Moody's ise ülkenin not görünümünü "negatif"e çevirmişti.

Kamu harcamaları büyümeyi sırtladı

ING Fransa ekonomisti Charlotte de Montpellier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Fransa'da 2025 boyunca hane halkı tüketimi ve şirket yatırımlarının zayıf kaldığını belirterek, büyümeyi havacılık sektörü ve yüzde 1,7 artış gösteren kamu harcamalarının desteklediğini kaydetti.

Büyük şirketlere yönelik vergi artışlarının yatırım iştahını tehdit ettiğini bildiren Charlotte de Montpellier, kamu borcunun 2024'teki yüzde 110 seviyesinden, 2026'da yüzde 118'lere çıkmasının öngörüldüğünü aktardı.

De Montpellier, sanayi sektöründeki güven artışı ve savunma harcamalarının desteğiyle 2026'da büyümenin yüzde 1 seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirterek, "Ancak avronun dolar karşısında değer kazanması ve yüksek vergi baskısının yatırımları kısıtlama riski, en büyük tehditler olarak öne çıkıyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Fransa, Finans, Son Dakika

12:43
