Fransa: Jacques Chirac'ın naaşıyla selfie çektirenlere saygısızlık suçlaması
1 saat önce
Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın naaşı önünde selfie çeken ziyaretçiler sosyal medyada tartışmalara yol açtı
Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın naaşı önünde selfie çeken ziyaretçiler sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
Perşembe günü hayatını kaybeden devlet adamının naaşı, kendisi için düzenlenecek resmi tören öncesinde Paris'teki Invalides Müzesi'nde halka açık olarak bekletiliyordu. Binlerce kişi bu sayede siyasetçiye son vedasını yapma fırsatı yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:46
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