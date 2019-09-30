Son Dakika Haberleri: Fransa: Jacques Chirac'ın naaşıyla selfie çektirenlere saygısızlık suçlaması
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Fransa: Jacques Chirac'ın naaşıyla selfie çektirenlere saygısızlık suçlaması

1 saat önce

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın naaşı önünde selfie çeken ziyaretçiler sosyal medyada tartışmalara yol açtı

Fransa: Jacques Chirac'ın naaşıyla selfie çektirenlere saygısızlık suçlaması, System.String[]

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın naaşı önünde selfie çeken ziyaretçiler sosyal medyada tartışmalara yol açtı.


Perşembe günü hayatını kaybeden devlet adamının naaşı, kendisi için düzenlenecek resmi tören öncesinde Paris'teki Invalides Müzesi'nde halka açık olarak bekletiliyordu. Binlerce kişi bu sayede siyasetçiye son vedasını yapma fırsatı yakaladı.

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Jacques Chirac, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:46 
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