Fransa kamu hizmetlerinde "laiklik hakemleri" uygulaması başlatıyor - Son Dakika

Fransa'da ayrılıkçılık yasası olarak bilinen tartışmalı Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler adlı yasa uyarınca, gelecek yıldan itibaren kamu hizmetlerinde "laiklik hakemleri" uygulaması yürürlüğe girecek.

Fransa Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kararnameye göre, 24 Ağustos 2021 tarihli Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler yasası hükümleri ve 15 Temmuz 2021'de kurulan Başbakan liderliğindeki Bakanlıklar Arası Laiklik Komitesi kararları gereği, devlet dairelerinde laiklik bilirkişisi olarak da tabir edilen sekülerlik hakemleri atanacak.

Kamu yöneticileri veya bölgesel idareciler tarafından atanan laiklik bilirkişisi, kendisine "laiklik eğitimi" ile ilgili başvuruda bulunan kamu görevlilerine tavsiyede bulunacak, sekülerlik farkındalığı kazandıracak.

Bilirkişi, her yıl 9 Aralık'ta Laiklik Günü düzenleyecek, kararname kentsel ulaşım şirketleri dahil tüm kamu hizmetleri veren kuruluşları kapsayacak.

Kararnamenin yayımlanmasının ardından Vatandaşlıktan Sorumlu Bakan Marlene Schiappa ve Kamu Hizmetinden Sorumlu Bakan Amelie de Montchalin, yayımladıkları ortak açıklamada, kararnamenin gereğinin yapılması ve tüm kamu görevlilerinin laiklik eğitimlerine tabi tutulması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Bakanlar, kararnameyle cumhuriyetin temellerini korumak için harekete geçtiklerini belirtti.