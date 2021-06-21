Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında forma giyemeyecek

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Fransa 'da, kanat oyuncusu Ousmane Dembele sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler