2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Fransa'da, kanat oyuncusu Ousmane Dembele sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.
F Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alan Fransa, son grup maçında 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında forma giyemeyecek - Son Dakika Spor