Fransa nefret söylemlerine 'dur' dedi
1 saat önce
YASAYA uymayan şirketler ise 1.25 milyon Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:32
YASAYA uymayan şirketler ise 1.25 milyon Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak. Terör eylemine teşvik eden mesaj, görüntü ve fotoğraflar da bu yasa kapsamında değerlendirilecek. Fransa
'da internetteki bu paylaşımları kaldırmakla yükümlü olacak şirketlerin kararnameyle belirleneceği bildirildi.
Aynı zamanda meclis, Google
, Apple
, Facebook
, Amazon
gibi internet devlerinin Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını da kabul etti. Büyük teknoloji şirketlerinden yüzde 3 vergi alınmasını öngören tasarı yürürlüğe girmeden önce senato tarafından son kez oylanacak.
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