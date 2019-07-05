Son Dakika Haberleri: Fransa nefret söylemlerine 'dur' dedi
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Fransa nefret söylemlerine 'dur' dedi

1 saat önce

YASAYA uymayan şirketler ise 1.25 milyon Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak.

Fransa nefret söylemlerine 'dur' dedi, System.String[]
YASAYA uymayan şirketler ise 1.25 milyon Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak. Terör eylemine teşvik eden mesaj, görüntü ve fotoğraflar da bu yasa kapsamında değerlendirilecek. Fransa'da internetteki bu paylaşımları kaldırmakla yükümlü olacak şirketlerin kararnameyle belirleneceği bildirildi.

Aynı zamanda meclis, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını da kabul etti. Büyük teknoloji şirketlerinden yüzde 3 vergi alınmasını öngören tasarı yürürlüğe girmeden önce senato tarafından son kez oylanacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:32 
fransa, Güncel
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