Fransa'da bu yıl etkili olan yangınlarda toplam 600 bin kilometre ormanlık alan küle döndü.

Kaynak: AA

İtfaiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da yaklaşık 74 kilometrekareye yayılan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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