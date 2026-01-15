Fransa Savunma Bütçesini 2027'ye Çekiyor

Fransa'nın 2027'ye kadar ulusal savunma bütçesini 64 milyar avroya çıkarmak istediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bouches-du-Rhone vilayetine bağlı Istres kentindeki askeri üste yaptığı konuşmada, geçen yıl boyunca başarıyla yürütülen askeri operasyonları dile getirerek Fransız askerlerine teşekkür etti.

Macron, "2026 yılının da zorlu bir yıl olacağını ancak Fransa'nın buna hazır olduğunu" belirterek, ulusal savunmanın geliştirilmesi ve silahlanma alanında adımlar atıldığını vurguladı.

"Savunma (alanındaki) çabalarımız devam edecek." diyen Macron, mevcut "acımasız" dünya düzeninde güçlü olmak için "daha hızlı ve daha kararlı hareket etmeleri gerektiğinin" altını çizdi.

Bu bağlamda daha önce 2030 için belirlenen 64 milyar avroluk savunma bütçesi hedefinin 2027'ye çekildiğini açıklayan Macron, 2026 için de 3,5 milyar avro ek savunma harcaması öngörüldüğünü kaydetti.

Macron, Fransız ordusunun operasyonel kapasitesini korunmak ve olası bir çatışmaya karşı hazırlanmak için tüm mühimmat stoklarının artırılacağını ayrıca erken uyarı ve uzun menzilli silah sistemlerinde Fransa'nın savunma kabiliyetinin geliştirilerek dışarı bağımlılığının azaltılacağını ifade etti.

Ayrıca Fransız ordusunun kısa süreli operasyonlara katılma yeteneğinin geliştirilmesini hedeflediklerini dile getiren Macron, bağımsız bir güvenlik stratejisi için savunma ve uzay teknolojilerinin yapay zeka ile desteklenmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan ABD'de Donald Trump yönetiminin sahip olmak istediği Grönland'a ilişkin ise "Avrupalıların Grönland'a karşı özel bir sorumluluğu olduğunu" vurgulayan Macron, Fransa'nın Grönland'a asker göndermeye başladığını ve gelecek günlerde kara, hava ve deniz güçleriyle takviye yapılacağını açıkladı.

Macron, "Fransa'nın oynaması gereken rol budur, tehdit konuları karşısında hazır olmak, uyum sağlamak ve egemen bir devletin topraklarını koruması için yanında yer almak." dedi.