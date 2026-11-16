Fransa'da cumhurbaşkanı adayından akılalmaz vaatler: Vergiler kalkacak, Wi-Fi ve LED ampul yasaklanacak - Son Dakika
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Fransa'da cumhurbaşkanı adayından akılalmaz vaatler: Vergiler kalkacak, Wi-Fi ve LED ampul yasaklanacak

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Fransa\'da cumhurbaşkanı adayından akılalmaz vaatler: Vergiler kalkacak, Wi-Fi ve LED ampul yasaklanacak
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Fransa'da 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Sylvain Durif, sıra dışı vaatleriyle dikkat çekti. Vergilerin kaldırılması, vatandaşların borçlarının silinmesi ve hapishanelerin kapatılması gibi önerilerin yer aldığı programda, Wi-Fi kullanımının, LED ampullerin ve doğal olmayan diş macunlarının yasaklanması bulunuyor. Kendisini "Kozmik Mesih" ve "Büyük Hükümdar" olarak tanıtan Durif, cumhuriyeti kaldırarak monarşiye geçmeyi de hedefliyor.

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken adaylığını açıklayan isimlerden Sylvain Durif, alışılmışın dışındaki seçim programıyla gündeme geldi. Kendisini "Kozmik Mesih" ve "Büyük Hükümdar" olarak tanıtan Durif'in vaatleri, ülkenin yönetim sisteminden ekonomik düzene, teknolojiden günlük yaşam alışkanlıklarına kadar birçok alanı kapsıyor.

VERGİLERİ KALDIRACAK, BORÇLARI SİLECEK

Durif'in seçim programında öne çıkan vaatlerden biri, ülkedeki tüm vergilerin kaldırılması. Vatandaşların mevcut borçlarının silinmesini de öngören programda, yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması ve herkesin ekonomik refaha kavuşması hedefleniyor.

DOĞAL OLMAYAN DİŞ MACUNLARI, WI-FI VE LED AMPULLER YASAKLANACAK

Durif'e atfedilen vaatler arasında Wi-Fi kullanımına son verilmesi ve LED ampullerin kullanımının durdurulması da bulunuyor. Günlük yaşamı doğrudan etkileyecek düzenlemeler kapsamında doğal olmayan diş macunlarının da yasaklanması öngörülüyor.

HAPİSHANELER KAPATILACAK

Seçim programındaki bir diğer dikkat çekici vaat ise ülkedeki hapishanelerin kapatılması. Durif'in programında cezaevlerinin tamamen ortadan kaldırılması hedeflenirken mevcut mahkûmların durumuna ve ceza infaz sisteminin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılı bir düzenleme bulunmuyor.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayından akılalmaz vaatler: Vergiler kalkacak, Wi-Fi ve LED ampul yasaklanacak

CUMHURİYETİ KALDIRIP KRALLIK KURACAK

Durif'in siyasi hedefleri arasında Fransa'daki cumhuriyet yönetimine son verilerek monarşiye geçilmesi de yer alıyor. Ülkenin yeniden krallık sistemiyle yönetilmesini isteyen Durif, kendisini de "Büyük Hükümdar" olarak tanımlıyor.

KENDİSİNİ "KOZMİK MESİH" OLARAK TANITIYOR

Fransa'da sıra dışı açıklamalarıyla tanınan Sylvain Durif, kendisini "Kozmik Mesih" olarak nitelendiriyor. Daha önce de cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Durif, 2017 seçimlerinde gerekli 500 seçilmiş temsilcinin desteğini sağlayamadığı için yarışa katılamamıştı.

2027 seçimleri için yeniden adaylığını açıklayan Durif, siyasi sistemden toplumsal yaşama kadar uzanan vaatleriyle dikkatleri üzerine çekti.

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