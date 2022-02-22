Fransız gazeteciden, Cezayir katliamı sorumlusunun isminin okulda yaşatılmasına tepki - Son Dakika
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Fransız gazeteciden, Cezayir katliamı sorumlusunun isminin okulda yaşatılmasına tepki

22.02.2022 15:37
Fransız gazeteciden, Cezayir katliamı sorumlusunun isminin okulda yaşatılmasına tepki

Fransız gazeteci Jean-Michel Aphatie, Fransız ordusunun 1830-1962 yıllarında Cezayirliler'e yönelik toplu katliamın "mimarı" General Louis Juchault de Lamoriciere'in Paris'teki bir okula verilen adının hala tabelada durmasına göz yumulduğunu, bunun utanç verici bir durum olduğunu söyledi.

Fransız gazeteci Jean-Michel Aphatie, Fransız ordusunun 1830-1962 yıllarında Cezayirliler'e yönelik toplu katliamın "mimarı" General Louis Juchault de Lamoriciere'in Paris'teki bir okula verilen adının hala tabelada durmasına göz yumulduğunu, bunun utanç verici bir durum olduğunu söyledi.

Aphatie, France 5 televizyonunda katıldığı programda, Fransa'nın Cezayir'deki varlığını araştıran tarihçilerin özelikle dönemin Fransız ordusunun 1840'tan itibaren yerel halka yönelik tutumuna dikkati çektiğini belirtti.

Fransız ordusunun Cezayir topraklarını işgal ederken büyük çapta Müslüman katliamları gerçekleştirdiğini, dönemin Avrupa basınında da bunların yazıldığını, hatta Fransız ordusunun tutumunu kınayan kampanyalar başlatıldığını hatırlatan Aphatie, o zamanki Fransa Savunma Bakanı Mareşal Soult'un parlamenterlerin sorgulamasına karşı ordunun tutumunu savunmak zorunda kaldığını anımsattı.

General de Lamoriciere'in, Cezayir'de direnişçi-sivil, kadın-erkek ayrımı yapmadan, topraklarını ele geçirmek için hepsinin öldürülmesini savunduğuna ve katliamın "mimarlarından" olduğuna dikkati çeken Aphatie, tarihçi Charles-Andre Julien'nin toplu katliama teşvik eden Lamoriciere için "O hepsinden daha insanlık dışıydı." dediğini hatırlattı.

Apathie, bugün Paris'in 12. Bölgesi'nde hala General Lamoriciere adını taşıyan bir ana okul bulunduğunu, bunun utanç verici olduğunu vurgulayarak, böyle bir şeyin Berlin'de Adolf Hitler'i destekleyen Rudolf Hess gibi bir isim için söz konusu olması durumunda buna tepkisiz kalınmayacağını söyledi.

Öte yandan, Paris'in 12. bölgesinin Belediye Başkanı Emmanuelle Pierre-Marie, başkentteki kamusal alanın ve anıtların üstü kapatılan çok sayıda tarihi dramların izlerini taşıdığını belirterek, "Bu, kolonyal dönemin yüceltildiği bir yer olan 12. bölge için geçerli. Gazeteci Aphatie tepkisinde haklı, düşüncelerine katılıyorum." ifadelerini kullandı.

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Cezayir, Paris, İşgal, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız gazeteciden, Cezayir katliamı sorumlusunun isminin okulda yaşatılmasına tepki - Son Dakika


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