Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi

52 dakika önce

MELBOURNE (AA) –Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, Fransa'dan dönen bir kişide ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

MELBOURNE (AA) –Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, Fransa'dan dönen bir kişide ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının hafta sonu Paris'ten dönen Fransız Polinezyası'nın Fransa Ulusal Meclisi üyesi Maina Sage'de tespit edildiğini açıkladı.

Başkan Fritch, Fransa'daki temasları sırasında virüse yakalanan Fransa Kültür Bakanı Franck Riester ile görüşen Sage'nin evinde tecrit altında olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alan Fransız Polinezyası, ülkeye giren yabancılardan Kovid-19 taşımadıklarını gösteren sağlık belgesi istiyor.

Pasifik Okyanusu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi

Son Dakika Haberleri
03:42 Kocaeli'de bir kişi bıçaklanarak yaralandı
03:27 Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda
03:10 Yemen'deki koalisyon güçleri, Güney Geçiş Konseyi yetkililerinin Aden'e dönmesine izin vermiyor
03:04 Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
03:00 Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:53:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]