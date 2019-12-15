Fransız sendika grevlere Noel tatilinde ara verme çağrısında bulundu

Fransa'da hayatı felç eden iş bırakma eylemlerine sonradan katılan CFDT sendikası Noel ve Yılbaşı tatillerinde grevlere ara verme çağrısında bulundu. Sendika hükümetin önerdiği emeklilik reformu tasarısını değiştirmezse ocak ayında yeni eylemlerde bulunacaklarını açıkladı.



Refrom taraftarı olan CFDT sendikası 5 Aralık'ta başlayan süresiz genel grevlere ilk başta katılmamış fakat geçtiğimiz hafta salı günü "kırmızı çizgi"nin geçildiğini belirterek üyelerini toplu gösterilere katılmaya davet etmişti.