Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Kıbrıs Rum kesiminin Limasol Limanı'na demirledi - Son Dakika

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Limasol Limanı'na demirledi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Charles de Gaulle'ün Rum kesimine ulaşmasının, Fransa ile Rum kesimi arasındaki "özel bağları" ve "mükemmel düzeydeki iş birliğini" vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız uçak gemisinin Akdeniz'de tatbikatlar yürüttüğü belirtilerek Rum Milli Muhafız Ordusu'nun ileride Fransız donanmasıyla ortak havacılık tatbikatları düzenleyeceği ifade edildi.

Yapılacak tatbikatların Fransa ile Rum kesimi arasındaki ikili savunma iş birliği programının bir parçası olduğu kaydedildi.

1800 kişilik mürettebat

Politis gazetesinin haberinde ise Fransız uçak gemisinin, terörle mücadele ve Fransa'nın Akdeniz gibi stratejik öneme sahip bölgelerdeki varlığını güçlendirme hedefiyle Limasol Limanı'na demirlediği belirtildi.

Gemide 20 Rafale Marine tipi savaş uçağı, 2 erken uyarı ve kontrol uçağı ile helikopterlerin bulunduğu ifade edildi.

Fransız uçak gemisinin son 3 yıl içerisinde 3'üncü kez Rum kesimine geldiği de kaydedildi.

Charles de Gaulle, geçen yıl ortak askeri ve kurtarma tatbikatları dolayısıyla Kıbrıs Rum kesimine gelmişti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Fransa'nın Kıbrıs Rum kesimine akredite Büyükelçisi Salina Grenet Catalano, Rum kesimi ile Fransa arasındaki savunma konularındaki üst düzey iş birliğine dikkati çekerek Rum makamlarının, Fransız donanmasına ve uçak gemisine sağladıkları liman hizmetleri için teşekkür etti.