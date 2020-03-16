Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0 - Son Dakika Spor

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

6 saat önce

STAT: AntalyaHAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil ÇetinFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Kudriashov, Celustka, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Fredy, Hakan Özmert, Sinan Gümüş (Dk.87 Doğukan Sinik), Jahovic, Podolski (Dk.

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0, System.String[]

STAT: Antalya

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Kudriashov, Celustka, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Fredy, Hakan Özmert, Sinan Gümüş (Dk.87 Doğukan Sinik), Jahovic, Podolski (Dk. 90+4 Ndinga), Amilton

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy (Dk. 55 Claudemir), Hakan Arslan, Mert Hakan, Yatabare, Emre (Dk. 66 Erdoğan), Yasin (Dk. 74 Kone)

GOL: Dk. 81 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Marcelo Gojano (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Podolski (Fraport TAV Antalyaspor) - Caner, Emre (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'de 26'ncı haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Karşılaşma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Her iki takım futbolcuları sahaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci Yılı nedeniyle üzerinde 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' yazılı pankartla çıktı.

7'nci dakikada Hakan Özmert ceza yayı üzerinden sert vurdu. Top sol kale direğine çarparak auta gitti.

11'inci dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında, ceza alanı içinde Amilton'un vuruşu kale direğinden geri döndü. Dönen topu kaleci Samassa kontrol etti.

12'nci dakikada Kurdiashov'un pasında Fatih Aksoy kale önünde Podolski'yi düşürünce hakem

Özgür Yankaya tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR hakemlerinin uyarısını dikkate alan hakem Yankaya, saha kenarındaki ekrandan pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

20'nci dakikada ceza alanı içinde Emre'nin pasında Yasin'in vuruşu, defansın müdahalesiyle az farkla üstten kornere gitti.

29'uncu dakikada Kudriashov'un pasında ceza alanı içi sol çaprazında Sinan Gümüş'ün şutu kaleci Samassa'dan kornere çıktı.

İlk yarı golsüz kapandı.

55'inci dakikada Amilton'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşu üstten az farkla auta gitti.

71'inci dakikada Antalyaspor sol kanatta Hakan Özmert ile serbest vuruş kullandı. Kale önünde topa gelişine vuran Podolski'nin şutu üstten auta gitti.

77'nci dakikada Mert Hakan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Yatabare, kendi topuyla rakip ceza alanına kadar girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda Claudemir'in sert şutu kaleci Boffin'de kaldı.

79'uncu dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Podolksi'nin şutunu kaleci Samassa taca tokatladı.

81'inci dakikada Sivasspor defans oyuncularının uzaklaştıramadığı topu Kurdiashov ceza alanı içinde kafa ile kale önüne indirdi. Topu önünde bulan Veysel Sarı'nın vuruşu ağlara gitti: 1-0.

85'inci dakikada Kurdiaspov'a sert giren Marcelo Gojano ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+2'nci dakikada Amilton'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda kaleci Samassa başarılıydı.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 1-0 kazandı.


Hakan Özmert, Antalyaspor, Sinan Gümüş, Podolski, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
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