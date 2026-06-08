fraud.com dan Uygulama Gerektirmeyen Yaş Doğrulama Teknolojisi

Sosyal Medya ve Oyunlarda Yaş Doğrulama Artık Zorunlu

Türkiye’de sosyal medya sağlayıcıları ve oyun platformlarını yakından ilgilendiren yeni yasa dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik köklü değişiklikler getiriyor. Kanun, çocukların sosyal ağlara erişimini sınırlandırırken platformlara yaş doğrulama konusunda yükümlülükler yüklüyor.

Sosyal Medyada Kesin Yaş Sınırı ve Ayrıştırılmış Hizmet Dönemi

Kanunun 22. Maddesi uyarınca, sosyal medya sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması tamamen yasaklanıyor. Kanun, platformları bu yasağı uygulamak için "yaş doğrulama dahil gerekli tüm tedbirleri almakla" yükümlü kılıyor. Ayrıca 15-18 yaş arası kullanıcılar için yetişkinlerden bağımsız, çocuklara özgü ayrıştırılmış bir hizmet sunumu şart koşuluyor. Platformların, hesap ayarları kontrolü, kullanım süresi sınırlandırması ve ücretli işlemlerin ebeveyn iznine bağlanmasına olanak tanıyan araçları sunması zorunlu hale geliyor.

Oyun Ekosisteminde "Yaş Kriteri" ve Ebeveyn Onayı Şartı

23. Madde ile dijital oyun dünyasında oyunların yaş kriterlerine göre sınıflandırılması zorunlu tutuluyor. Derecelendirilmemiş oyunlar, platformlar tarafından ancak en yüksek yaş kriteri olan "+18" standartlarına göre doğrulama yapılarak sunulabilecek. Sosyal ağlarda olduğu gibi, oyun içi satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemlerinin de ebeveyn onayına bağlanmasını sağlayacak sistemlerin kurulması yasal bir şart oluyor.

Uygulama gerektirmeyen Yaş Tahmini:

Yerli güvenlik teknoloji üreticisi Fraud.com'un geliştirdiği yaş doğrulama teknolojisi, platformların güncel yasal düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Sistem; herhangi bir kimlik belgesine ihtiyaç duymadan, anında yaş tahmini gerçekleştirebiliyor.

Fraud.com CEO’su Emre Sayın çözümün sarsılmaz güvenlik altyapısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geliştirdiğimiz yüz demografisi algılama teknolojisi, yalnızca hızıyla değil, suistimallere karşı gösterdiği dirençle de fark yaratıyor. Çok kademeli yapay zeka modellerimiz; takma bıyık, peruk, ağır makyaj veya maske gibi fiziksel yanıltma araçlarını tespit edecek derinliğe sahiptir. Amacımız, dijital platformları çocuklar için en güvenli hale getirirken, gerçek kullanıcılar için en sürtünmesiz deneyimi sunmaktır."