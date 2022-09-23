Kaza, öğle saatlerinde Bünyamin Adacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.U. yönetimindeki kum yüklü kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı doğru geri gitmeye başladı. Bu esnada şoför Ş.U. araçtan atlarken, kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyen Haymana Devlet Hastanesi 'nde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in üzerine devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Eratik'in cenazesi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haymana, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Freni boşalan kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, öldü - Son Dakika

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