Freni boşalan kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, öldü - Son Dakika
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Freni boşalan kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, öldü

23.09.2022 19:02
Freni boşalan kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, öldü

ANKARA'nın Haymana ilçesinde acil tıp teknikeri Betül Eratik (23), otobüs durağında beklediği sırada, freni boşalan kum yüklü kamyonun üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde acil tıp teknikeri Betül Eratik (23), otobüs durağında beklediği sırada, freni boşalan kum yüklü kamyonun üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Bünyamin Adacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.U. yönetimindeki kum yüklü kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı doğru geri gitmeye başladı. Bu esnada şoför Ş.U. araçtan atlarken, kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyen Haymana Devlet Hastanesi'nde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in üzerine devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Eratik'in cenazesi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli Acil Tıp Teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül'ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


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Ankara'da acil tıp teknikeri, devrilen kamyonun altında kalarak acı şekilde can verdi Ankara'da acil tıp teknikeri, devrilen kamyonun altında kalarak acı şekilde can verdi Bakan Koca'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tıp teknikeri Betül Eratik için başsağlığı Bakan Koca'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tıp teknikeri Betül Eratik için başsağlığı
Kaynak: DHA

Haymana, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Freni boşalan kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, öldü - Son Dakika

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