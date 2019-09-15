Son Dakika Haberleri: Freni boşalan tankerden atlayan şoför öldü
Son Dakika Güncel Haber

Freni boşalan tankerden atlayan şoför öldü

46 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni boşalan su tankerinden atlayan Erdal Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.

Freni boşalan tankerden atlayan şoför öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni boşalan su tankerinden atlayan Erdal Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.
Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde dün gece Erdal Yılmaz, yönetimindeki 41 D 7791 plakalı su tankeri ile çimleri sularken, aracın geri kaydığını fark etti. Freni boşalan araç hızlanırken, paniğe kapılan Erdal Yılmaz, kendini dışarı attı. Tanker ise yol kenarında park halinde bulunan 41 ABJ 645 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, belediye çalışan Erdal Yılmaz'ı yaşama döndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ancak Yılmaz tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Erdal Yılmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.


Erdal Yılmaz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlanan afiş Çankaya'dan kaldırıldı Eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü! 1 gün önce yazdığı not kan dondurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:47:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni boşalan tankerden atlayan şoför öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]