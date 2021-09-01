Freni boşalan vinç, 6 araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Freni boşalan vinç, 6 araca çarptı: 2 yaralı
Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma yaşandı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de bulvar üzerinde freni boşalan vincin, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada, Saadet ve Sultan U. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Sürücüler arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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