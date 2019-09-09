Freni patlayan araç köpründen düştü

Adana'nın Kozan ilçesi Kemer Mahallesi Değirmen Yokuşu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sürücü Mehmet Kaya yönetimindeki 01 SZ 315 plakalı otomobil, Kemer mevkiinden Kozan yönüne seyir halindeyken freninin patlaması sonucu takla atarak köprüden aşağı düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta bulunan şoför Mehmet Kaya (56) ve yanında bulunan Ali Kaya (78), Davut Kaya (48), Hatice Kaya (11) ve Fatma Kaya (25) yaralandı. Yaralılara 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.