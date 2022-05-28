Freni tutmayan otomobil eve daldı - Son Dakika
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Freni tutmayan otomobil eve daldı

28.05.2022 17:18
Freni tutmayan otomobil eve daldı

Kağıthane'de sabaha karşı bir sürücünün kullandığı otomobil, yokuşu indiği esnada frenlerin tutmaması sonucu kayarak bir evin salonuna daldı.

Kağıthane'de sabaha karşı bir sürücünün kullandığı otomobil, yokuşu indiği esnada frenlerin tutmaması sonucu kayarak bir evin salonuna daldı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, aile ise büyük panik yaşadı.

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 04.20 sıralarında meydana gelen olayda, Okan Demir 33 AFT 186 plakalı otomobilde semtte ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre sonra yokuşlu bir sokağa girerek devam etmek istedi. Ancak frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, sokağın başındaki bir evin salonuna daldı. Neye uğradığını şaşıran ev sakinleri bir anda yataklarından fırlayarak salona gitti. Aile gördüğü manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Aracın salona girdiğini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı
Freni tutmayan otomobil eve daldı

YORUMLAR
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İstanbul'da akıl almaz hırsızlık: Kiralık aracın egzozundan kristal parça çaldılar İstanbul'da akıl almaz hırsızlık: Kiralık aracın egzozundan kristal parça çaldılar Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı
Kaynak: İHA

Okan Demir, Kağıthane, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni tutmayan otomobil eve daldı - Son Dakika


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