Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi

08.04.2022 14:26

Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi Karabük'te frenleri boşaldığı iddia edilen cam madeni yüklü tır devrildi.

Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi

KARABÜK - Karabük'te frenleri boşaldığı iddia edilen cam madeni yüklü tır devrildi. Tır sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı'nda medyana geldi. Eflani ilçesinden yüklediği cam madeni Ankara'ya taşıyan Haşim Gül idaresindeki 06 FS 5131 plakalı tır, yokuş aşağı indiği sırada frenleri boşaldı. Sürücüsünün manevrası ile kavşaktan dönüş yapan Cam madeni yüklü Tır'ın dorseni bağlantı noktasında koparak yol kenarına devrilirken, kupası ise yoldan çıkarak durdu. Sürücünün yara almadığı kazada devrilen Tır'ın dorsesi vinç yardımı ile kaldırıldı.

Sürücü Gül, Tır'ın frenlerinin boşaldığını ve kavşaktan döndüğü sırada da dorsenin kırılarak devrildiğini söyledi.

Kaza ile ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi
Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi
Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi

YORUMLAR
500
Freni boşalan kamyonet devrildi: Burnu bile kanamadan kurtuldu Freni boşalan kamyonet devrildi: Burnu bile kanamadan kurtuldu Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi - Son Dakika


Son Dakika
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:56 Kuvvetli sağanak yağış sonrası Karabük-Kastamonu karayolunda çökmeler yaşandı
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:41:08. #1.11#
SON DAKİKA: Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement