Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarparak durabildi - Son Dakika

Sabah 11.30 sıralarında Orhangazi'de Tekke Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Celil Yılmaz (62) idaresindeki 16 GT 384 plakalı otomobil Horhor Caddesinde yokuş aşağı indiği esnada otomobilin frenleri boşaldı.

MOTOSİKLETE ÇARPTI

Hızla yokuş aşağı inen otomobil önce Yusuf Üzen (73) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünü savuran otomobil daha sonra park halinde bulunan 16 AFC 718 ve 06 FY 1390 plakalı otomobillere çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Üzen yaralandı. Kaza sonrasında ortalı k savaş alanına dönerken yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şehir içinde faciadan dönülen kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İşte kaza yerinden kareler;