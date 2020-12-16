Frigya'nın turizm potansiyelini katlayacak proje hızla sürüyor - Son Dakika

Frigya'nın turizm potansiyelini katlayacak proje hızla sürüyor

16.12.2020 17:16
Frigya'nın turizm potansiyelini katlayacak proje hızla sürüyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde İhsaniye ilçesinde yapımı hızla devam eden "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi", 2021 yılı içerisinde hizmet vermeye başlamasıyla bölgedeki tarih, doğa ve spor turizmini canlandırması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde İhsaniye ilçesinde yapımı hızla devam eden "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi", 2021 yılı içerisinde hizmet vermeye başlamasıyla bölgedeki tarih, doğa ve spor turizmini canlandırması bekleniyor.

Döğer beldesindeki Emre Gölü çevresine yapılan projede, bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin hoşça vakit geçirebilecekleri seyir terası, kır bahçesi, restoran, spor alanları ve piknik alanları olacak. Proje alanındaki inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları iki aydır tüm hızıyla devam ediyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi'nin 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve bölgedeki tarihi eserlerin köylerle iç içe bulunduğunu söyledi.

Çiçek, 576 kilometrelik Frigya yolunun büyük bir kısmının Afyonkarahisar'da yer aldığını anımsatarak, "Frig Vadisi'nin Türkiye'deki en önemli turizm destinasyonları arasında yer almasında kararlıyız. Yöre halkıyla bu projeye kilitlenmiş durumdayız. İnşaatlarımız son sürat devam ediyor. Çalışmalarımız ara vermeden sürüyor. Yatırım projemizi inşallah 2021 yılı bahar ayında tamamlayacağız. Buna inanıyoruz ve bunun için heyecanlıyız. Sabırsızlıkla inşatlarımızın tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimiz, Kapadokya ve Pamukkale gibi adından söz ettirecek"

Çiçek, yatırım projesini yöre halkının da sahiplendiğini, Frigya'nın yakın gelecekte Türkiye'nin önemli turizm mekanı haline geleceğini vurguladı.

Frig Vadisi'nin "muhteşem" bir coğrafya olduğunu dilke getiren Çiçek, "Afyonkarahisar, Türkiye'nin en önemli kavşak noktası. Termal, gastronominin yanında yatırım projelerin ardından şehrimiz, Kapadokya ve Pamukkale gibi tarih turizminde de adından söz ettirecek. Kentimiz, yakın zamanda bambaşka bir turizm merkezi olacak. Buna yürekten inanıyorum. Hatta, Frigya'nın tanıtımı ve pazarlaması için de adımlarımızı atıyoruz. Bölgedeki yerli ve yabancı turist sayısında da ciddi anlamda artışlar olacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yöre insanı Salih Uslu, projenin bölgeyi ihya edecek bir yatırım örneği olduğuna dikkati çekerek, buradan bölge halkı ve turistlerin faydalanacağını aktardı.

Yöre insanı Mustafa Gökaydınoğlu da projeyle Frigya'nın turizm potansiyeli ile ziyaretçi sayılarının artacağını ifade etti.

Frigya'nın turizm potansiyelini katlayacak proje hızla sürüyor

İhsaniye, Türkiye, Turizm, Afyon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Frigya'nın turizm potansiyelini katlayacak proje hızla sürüyor - Son Dakika Magazin


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