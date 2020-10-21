Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94

21.10.2020 22:12
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94, System.String[]

SALON: TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Carmelo Paternico (İtalya), Jurgis Laurinavicius (Yunanistan), Denis Hadzic (Hırvatistan)FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 10, Malik Newman, Can Maxim Mutaf 3, Kenny Kadji 12, Metin Türen 10, Ömercan İlyasoğlu 13, Perry Jones 6, Ender Arslan 8, Oğuz Savaş...

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Carmelo Paternico (İtalya), Jurgis Laurinavicius (Yunanistan), Denis Hadzic (Hırvatistan)

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 10, Malik Newman, Can Maxim Mutaf 3, Kenny Kadji 12, Metin Türen 10, Ömercan İlyasoğlu 13, Perry Jones 6, Ender Arslan 8, Oğuz Savaş 14, Tevfik AkdamarHERBALIFE GRAN CANARIA: Jacob Wiley 6, Andrew Albicy 6, Tomas Dimsa 16, John Shurna 18, Matthew Costello 11, Jean Montero 4, Franco Ferrari 7, Stanley Okoye 10, Khalifa Diop, Beka Burjanadze 5, Javier Beiran 111.PERİYOT: 18-33DEVRE: 33-533.PERİYOT: 60-765 FAUL:  32: 33 Matthew Costello, 35: 44 Jacob Wiley (Herbalife Gran Canaria)

7Days EuroCup D Grubu mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'ya 76-94 mağlup oldu.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk dakikalarından itibaren etkili bir görünüm sergileyen Herbalife Gran Canaria, ilk 5 dakikayı 2-15'lik skor ile önde geçti. Sonraki anlarda Frutti Extra Bursaspor hücumda sayılar bularak farkı 5'e indirse de (14-19), Stanley Okoye ve Tomas Dimsa ve Franco Ferrari'nin elinden üst üste dış atış isabeti bulan İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 18-33'lük skor avantajıyla tamamladı.İkinci periyodun başında da özellikle pota altındaki verimli oyununu koruyan İspanyol temsilcisi, aradaki farkı korumasını bildi. Frutti Extra Bursaspor bu bölümde direnç göstermeye çabalasa da, Tomas Dimsa'nın üst üste basketleri sonucu konuk ekip, soyunma odasına 20 sayılık farkla, 33-53 önde gitti.Dönüşte Frutti Extra Bursaspor'un sert savunmasıyla karşılaşan Herbalife Gran Canaria, ilk bölümlerde skor üretmekte zorlanırken, dış atışlarda bulduğu isabetlerle birlikte yeniden oyunda ritmini buldu. Hücumda toparlanan Frutti Extra Bursaspor, 27 sayı bulduğu periyodun son bölümlerinde savunma dengesini koruyamayınca, İspanyol temsilcisi final periyoduna da 60-76'lık skorla önde başladı.Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan Herbalife Gran Canaria, faul problemi yaşadı. İki oyuncusu 5 faul nedeniyle kenara gelen İspanyol ekibi, buna rağmen farkı azaltmak için çaba gösteren Frutti Extra Bursaspor karşısında bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu. Herbalife Gran Canaria, karşılaşmayı 76-94'lük skorla kazanan taraf oldu.

Bu sonucun ardından İspanyol temsilcisi gruptaki üçüncü galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.


- Bursa
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94
Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94

Herbalife Gran Canaria, Hırvatistan, Yunanistan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Herbalife Gran Canaria: 76-94 - Son Dakika Spor

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