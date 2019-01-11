Son Dakika Haberleri: Fsm'de Dehşet Anları Kamerada Makas Atarak Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuldu

Fsm'de Dehşet Anları Kamerada Makas Atarak Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuldu

1 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkarak şans eseri sağ kurtuldu. O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarparak sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü sürünerek kendi imkanlarıyla camdan dışarı çıktı. Şans eseri sağ kurtulan sürücü, koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı.

O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:04 Kaynak: DHA

Fatih Sultan, 3. Sayfa
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