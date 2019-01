Fsm Köprüsünde Makas Kazası Sürücüye Tehlikeli Şerit Değiştirme Cezası

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarken kaza yapan sürücüye 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarken kaza yapan sürücüye 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 22 Aralık 2018'de makas atarak ilerleyen A.T., aralarından geçmeye çalıştığı otomobil ile kamyonete çarptı. A.T. yönetimindeki araç takla attı. Sürücü A.T., 34 LB 5301 plakalı otomobilin takla atmasında sonra araçtan sürünerek çıktı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı. Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi olan 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Köprüde Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandasının Ölümden Döndüğü Anlar Kameralara Yansıdı

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters

Köprüde Makas Atarken Kaza Yapan Trafik Magandasına 235 TL Para Cezası Verildi

Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti