FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş, Baskil MYO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz Baskil Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve idarecilerinin yüksekokulu ziyaret ettiğini söyledi.

Bulut, "Yüksekokulumuzun işleyişi ve tanıtım faaliyetleri hakkında kendilerine detaylı bilgiler sunduk. Baskil Yüksekokuluna katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Göktaş'a plaket takdim ettik." dedi.