Fuat Çapa: "Güzel günler uzak değil" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fuat Çapa: "Güzel günler uzak değil"

Fuat Çapa: "Güzel günler uzak değil"
28.01.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transferlerde stratejilerini değiştirdiklerini söyleyerek, "Bir an önce eski iskelet kadromuza ulaşarak güzel sonuçlar alacağımız günler uzak değil. Bunu Kasımpaşa maçı ile birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transferlerde stratejilerini değiştirdiklerini söyleyerek, "Bir an önce eski iskelet kadromuza ulaşarak güzel sonuçlar alacağımız günler uzak değil. Bunu Kasımpaşa maçı ile birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve dinamik hareketlerle başladı. Akabinde top ile çalışmayla devam etti.

"Son haftalarda kulübemiz zayıf kaldı"

Antrenmanda basın mensupları açıklamalarda bulunan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Sonuçlarla ilgili hepimiz üzülüyoruz. Futbolun gerçeklerini göz ardı etmemek lazım. Transfer dönemi bittikten sonraki süreçte bu takım 13 hafta boyunca mağlup olmadı. Uzun bir süre üçüncü ve dördüncü sırada ilerledik. Ne zaman ki sakat oyuncularımızın sayısı artmaya başladı, sonuç ve oyun olarak sıkıntı yaşadık. Aynı anda Emre'nin, Coulibaly'nin, Holse'nin, Ndiaye'nin ve Ntcam'ın olmaması sonuçlara net bir şekilde yansıdı. Söylediğim isimlerin hepsi hücum hattında etkili olan oyuncular. Uzun süreli sakat olan oyuncularımızın yerine iki kanat oyuncusu aldık. Holse, Ntcam ve Ndiaye tekrar takıma katıldı. Souza da bireysel anlamda antrenmanlara başladı. Son haftalarda kulübemiz zayıf kaldı" dedi.

"Güzel günler uzak değil"

Transfer stratejilerinde değişikliğe gittiklerini ve iskelet kadroya ulaştıklarında başarının tekrar geleceğinin vurgulayan Çapa, "Bize gelen oyuncular isimleri bilinen oyuncular değildi; Samsun'a geldikten sonra isimleri duyulan ve istenilen oyuncular oldu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Her yapılan transferin yüzde 100 tutacağına dair bir garanti yok. Bu takım 13 hafta boyunca mağlup olmadı ve iyi sonuçlar aldı. Avrupa kupalarında lider oldu. Bu da gösteriyor ki; takımın veya oyuncuların yaklaşık yüzde 85'i hazır olduğunda hedeflediğimiz yerdeydik. Şu anda biraz uzaklaştık ancak iki maç kazandığımızda yeniden oraya ulaşacağız. Bu sezonki hedefimiz yine ilk 5 içerisinde olmak. Halen Avrupa ve Türkiye kupasında devam ediyoruz. Bizim için sezon bitmiş değil. Samsunspor olarak bunu asla söylemeyeceğiz. Şehrimizin ve taraftarımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bir an önce eski iskelet kadromuza ulaşarak güzel sonuçlar alacağımız günler uzak değil. Bunu Kasımpaşa maçı ile birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsunspor, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Güzel günler uzak değil' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:14:11. #7.11#
SON DAKİKA: Fuat Çapa: "Güzel günler uzak değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.