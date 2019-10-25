Fuat Oktay: "Medya bugün dünyayı algılayış biçimimizi doğrudan etkilemektedir"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Genel plan detay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:39 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi
Genel plan detay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı. (1)
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