Fuchs Lubricants Türkiye Genel Müdürlüğüne Ahmet Oral Atandı

04.05.2026 11:43
Türkiye’deki tüm ortaklık hisselerini devralarak yeni bir döneme adım atan Fuchs Lubricants’ın pazardaki güçlü büyüme hedeflerine Ahmet Oral liderlik edecek.

Madeni yağlar sektörünün önde gelen şirketlerinden FUCHS, Türkiye’de uzun yıllardır Opet Fuchs ortaklığı altında yürüttüğü faaliyetlerini, tüm hisseleri devralarak Fuchs Lubricants Türkiye çatısı altında yeniden yapılandırdı. Şirketin pazara olan bağlılığının ve güçlü büyüme hedeflerinin göstergesi olan bu dönemde Fuchs Lubricants’ın Genel Müdürlük görevine ise Ahmet Oral getirildi.

Sektörde 25 yıla yaklaşan deneyime sahip olan Ahmet Oral, yeni görevinde Fuchs Lubricants Türkiye’nin tüm operasyonlarından sorumlu olarak, şirketin büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine, müşteri odaklı yaklaşımın daha da güçlendirilmesine ve operasyonel mükemmeliyete liderlik edecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ahmet Oral, Koç Üniversitesi’nden Executive MBA derecesi aldı. Opet Fuchs’taki kariyerine 2005 yılında başlayan ve şirket içinde çeşitli satış pozisyonlarında görevler üstlenen Oral, son olarak Satış Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Son 1,5 yıldır yine madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren bir organizasyonda Genel Müdürlük görevini üstlenen Oral, başarılı kariyeri ve derin sektör bilgisi ile yeni Fuchs Lubricants Türkiye’nin küresel gücünü yerel pazar bilgisiyle birleştiren yapısına liderlik edecek.

Ahmet Oral, Fuchs Lubricants Türkiye’nin yeni yapılanması ve Genel Müdürlük görevine atanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “FUCHS Lubricants Türkiye’nin bu yeni yapılanma sürecinde sorumluluk üstlenmek benim için hem profesyonel hem de kişisel açıdan büyük anlam taşıyor. Yıllar boyunca büyük bir gururla parçası olduğum bu yapıya, bugün yeni bir vizyon ve güçlü hedeflerle geri dönüyorum. Fuchs Lubricants Türkiye’nin yeni döneminde, global gücümüzü yerel uzmanlığımız ve modern üretim altyapımızla birleştirerek etkin ve güçlü bir organizasyon yaratmayı hedefliyoruz.

FUCHS Lubricants Türkiye ailesinin yeniden bir parçası olmaktan gurur duyuyor, bu yeni dönemde birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

Yeni organizasyon yapısı ve güçlü liderlik kadrosuyla şirket, Türkiye’deki konumunu pekiştirirken, müşterileri ve iş ortakları için uzun vadeli değer yaratmaya devam edecek.

Şirket Haberleri, Madeni Yağ, FUCHS, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
