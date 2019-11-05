Fuhuş operasyonu

Kocaeli'de, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'de dernek adı altında işletilen masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda işletme sahibi kadın G.K. (41) ile mesul müdür G.K. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden G.K ve G.K, "fuhşa aracılık ve teşvik, fuhuş için yer temin etmek" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Masaj salonundaki müşteriler emniyetteki ifadelerinde içeride fuhuş yapıldığı şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi.