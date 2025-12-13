Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
13.12.2025 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polisin masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Salonlarda gizli bölmeler ve denetimlere karşı zil sistemi bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarına yönelik yaptığı çalışmada, bazı mekanların işletme faaliyet konusu dışında hareket ederek, müşteri olarak gelen erkek şahıslara fuhuş amaçlı teklifler yaptığı, fuhuş için yer temin ettiği ve aracılık yaptığı, çalışan kadın şahıslara fuhuş yaptırmak suretiyle haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, 'Birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan' 11 yıl 1 ay ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 'silahlı yağlı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da hakkında yakalama kararı çıkarıldığı saptandı.

EVRAKLARA EL KONULDU

İşletmelerde yapılan kontrollerde gizle bölmeler ile denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu ortaya çıkarıldı. Aramalarda; dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ile randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu. Operasyonla ilgili salonlarda çalışan 29 kadının mağdur sıfatıyla, fuhuş yaptığı tespit edilen veya teklif yapılan 19 kişinin de bilgi alma amaçlı beyanlarına başvuruldu.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Edirne, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
“Taciz etti“ diyerek 17 yaşında katil olmuştu Beyza’nın cezası belli oldu "Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı
Erdoğan’dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’e yeni görev Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
7.5’in ardından bir büyük deprem daha Ülke için tsunami uyarısı yapıldı 7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı
200’den fazla şubesi vardı Dev pizza zinciri iflas etti 200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

23:13
Mahkemeye sevk edildi Güllü’nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi
22:19
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları davadan çekildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi
20:45
Ukrayna’da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri’nden açıklama
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama
20:22
Karadeniz’de 4.1, Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
20:19
Kartal’da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı
19:08
Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2025 02:44:22. #7.13#
SON DAKİKA: Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.