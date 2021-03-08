Fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar - Son Dakika

Fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar

08.03.2021 09:54

Adana'da fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kız kardeşlerden biri tutuklandı.

23 Şubat akşamı merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda Diyarbakır'da yaşayan Kadriye Ç. olaydan 3 gün önce Adana'ya gelerek arkadaşı olan ve Dilan B. ile yaşayan Zekiye D.'nin evinde kalmaya başladı. 23 Şubat akşamı ise eve Dilan B.'nin kız kardeşi Serap B.'de 10 yaşındaki oğlu ile geldi.

FUHUŞ YAPMASINI TEKLİF ETTİLER

Kadriye Ç.'nin iddiasına göre Dilan B. ile kız kardeşi Serap B'nin, kendisine fuhuş yapması teklifinde bulundu. Ancak Kadriye Ç. bu teklifi kabul etmeyince iki kız kardeş ile Kadriye Ç. arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyünce iki kız kardeş 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Kadriye Ç.'nin saçını kesip, bıçakla yaraladı. Genç kadın yaralanınca 3 kadın 10 yaşındaki çocuğu da alıp evden ayırıldı.

Fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Zekiye D. geri eve dönerek sağlık ekiplerini arayıp yaralı olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kadriye Ç. apartmandan indirilip ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın hemen ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Zekiye D. alınan ifadesinde Kadriye Ç. ile iki kız kardeşin kavga ettiğini neden kavga ettiklerini bilmediğini kiminde bıçakladığını görmediğini söyledi. Polis olaydan bir hafta sonra Serap B.'yi saklandığı evde yakaladı. Serap B.'de ifadesinde kimseye fuhuş yapması için baskı yapmadıklarını, bir anda ablası ile Kadriye Ç.'nin kavga etmeye başladığını kendisinin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada Kadriye Ç.'nin bıçaklandığını bu nedenle hemen oğlu ve ablasıyla ayrıldığını daha sonrada ablasını hiç görmediğini öne sürdü.

TUTUKLANDI

Polis olaydan sonra kaçan ve bir daha ulaşılamayan Dilan B.'yi bulmak için operasyonlara devam ediyor. Zanlı Serap B. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Serap B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından fuhşa teşvik etmek ve yaralama olayına karışmak suçlamasıyla tutuklandı. Vücudunun 3 yerinden bıçakla yaralanan Kadriye Ç'nin hayati tehlikeyi atlattığı tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar

fuhuş operasyonu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar - Son Dakika


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