Furkan 11 sayı attı, 76ers kazandı!

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. 76ers'in Knicks'i 9 sayı farkla mağlup ettiği maçta Tobias Harris 34, Shake Milton 19 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz takımına 11 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk katkıda bulundu.



Knicks'te 30 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan Julius Randle'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.



- Lakers'tan üst üste 7. galibiyet



Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 116-86 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.



Konuk ekibi galibiyete 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Anthony Davis ve 18 sayı, 3 ribaunt üreten Kyle Kuzma taşıdı.



Üst üste 8. mağlubiyetini alan Warriors'ta ise Eric Paschall 23 sayı ile oynadı.



- Sonuçlar



Philadelphia 76ers- New York Knicks: 115-106



Oklahoma City Thunder- Sacramento Kings: 112-108



Indiana Pacers- Portland Trail Blazers: 106-100



Golden State Warriors- Los Angeles Lakers: 86-116



