Furkan 11 sayı attı, 76ers kazandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan 11 sayı attı, 76ers kazandı! - Son Dakika Spor

Furkan 11 sayı attı, 76ers kazandı!

6 saat önce

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi.

Furkan 11 sayı attı, 76ers kazandı!, System.String[]

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. 76ers'in Knicks'i 9 sayı farkla mağlup ettiği maçta Tobias Harris 34, Shake Milton 19 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz takımına 11 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk katkıda bulundu.


Knicks'te 30 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan Julius Randle'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.


- Lakers'tan üst üste 7. galibiyet


Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 116-86 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.


Konuk ekibi galibiyete 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Anthony Davis ve 18 sayı, 3 ribaunt üreten Kyle Kuzma taşıdı.


Üst üste 8. mağlubiyetini alan Warriors'ta ise Eric Paschall 23 sayı ile oynadı.


- Sonuçlar


Philadelphia 76ers- New York Knicks: 115-106


Oklahoma City Thunder- Sacramento Kings: 112-108


Indiana Pacers- Portland Trail Blazers: 106-100


Golden State Warriors- Los Angeles Lakers: 86-116


Los Angeles Lakers, Julius Randle, Lakers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:16 
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