Furkanlı Philadelphia 76ers sahasında galip - Son Dakika
Son Dakika Güncel Furkanlı Philadelphia 76ers sahasında galip - Son Dakika

Furkanlı Philadelphia 76ers sahasında galip

6 saat önce

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 110-103'lük skorla yenerek 34. galibiyetini aldı.

Furkanlı Philadelphia 76ers sahasında galip, System.String[]

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 110-103'lük skorla yenerek 34. galibiyetini aldı. Furkan ilk 5'te başladığı müsabakada 23 dakikada parkede kaldı ve 1 ribaund üretti.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 110-103'lük skorla mağlup etti ve 34. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan ilk 5'te başladığı müsabakada 23 dakikada parkede kaldı ve 1 ribaund üretti. Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Joel Embiid de 26 sayı, 9 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Ligde 17. yenilgisini alan Clippers'ta ise Kawhi Leonard 30 sayı, 9 asist ve Paul George 11 sayı, 12 ribaud ile oynayarak takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 110 - Los Angeles Clippers: 103

Washington Wizards: 126 - Chicago Bulls: 114

New Orleans Pelicans: 138 - Portland Trail Blazers: 117

Oklahoma City Thunder: 106 - San Antonio Spurs: 114

Houston Rockets: 116 - Boston Celtics: 105

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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