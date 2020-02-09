Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup - Son Dakika
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Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup

10 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

Ahi Stadyumundaki karşılaşmanın 5. dakikasında Batuhan Karadeniz'in attığı golle Tuzlaspor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli devam eden maçın ikinci yarısında atak futbolunu sürdüren Kırşehir Belediyespor 59. dakikada Yaşar Çetin'in attığı golle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 beraberlikle sona erdi.


Bu sonuçla Kırşehir Belediyespor puanı 38'e çıkarmış oldu.


Maçı soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen çok sayıda taraftar izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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