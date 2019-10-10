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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, TSİ 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.

Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

21.45 Karadağ-Bulgaristan

21.45 Çekya-İngiltere

B Grubu

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Ukrayna-Litvanya

H Grubu

21.45 Türkiye-Arnavutluk

21.45 İzlanda-Fransa

21.45 Andorra-Moldova

Arnavutluk, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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