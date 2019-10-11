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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

7 dakika önce

Stat: ÜlkerHakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk TosunArnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku,...

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Stat: Ülker

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Cikalleshi, Manaj, Memushaj

Sarı kartlar: Dk. 4 Dermaku, Dk. 7 Bare, Dk. 12 Memushaj (Arnavutluk), Dk. 7 Merih Demiral, Dk. 26 Kaan Ayhan (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yaptığı maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı.

36. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

merih demiral, Mert Günok, Kaan Ayhan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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