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Futbol: 2021 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Jelena Cvetkovic, Danijela Stojanovic, Ivana Jovanovic (Sırbistan)Türkiye: Fatma Şahin, Medine Erkan, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 72 Dilan Ağgül), Büşra Barut (Dk. 54 Berna Yeniçeri), Arzu Karabulut, Fatma Kara (Dk.

Futbol: 2021 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Jelena Cvetkovic, Danijela Stojanovic, Ivana Jovanovic (Sırbistan)

Türkiye: Fatma Şahin, Medine Erkan, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 72 Dilan Ağgül), Büşra Barut (Dk. 54 Berna Yeniçeri), Arzu Karabulut, Fatma Kara (Dk. 78 Sevgi Çınar), Selen Altunkulak, Kader Hançar, Melike Pekel

Hollanda: Van Veenendaal, Van Lunteren, Nouwen, Bloodworth, Van Dongen, Groenen (Dk. 62 Pelova), Spitse, Van de Donk, Van de Sanden, Miedema (Dk. 72 Snoeijs), Roord (Dk. 78 Jansen)

Goller: Dk. 26 Van de Sanden, Dk. 31 (Penaltıdan) ve 90+1 Spitse, Dk. 45+1 ve 62 Miedema, Dk. 56, 68 ve 73 Van de Donk (Hollanda)

Sarı kart: Dk. 20 Groenen (Hollanda)

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda'ya 8-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Van de Sanden'in golüyle 1-0 öne geçen Hollanda, 31. dakikada penaltıdan Spitse ve 45+1. dakikada Miedema'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Maçın 56, 68 ve 73. dakikalarında Van de Donk, 62. dakikada Miedema ve 90+1. dakikada Spitse ile 5 gol daha bulan Hollanda, müsabakadan 8-0 galip ayrıldı.

Hollanda gruptaki 5. maçında 5. galibiyetini alırken, Türkiye 1 puanda kaldı.

Berna Yeniçeri, Milan Jovanovi , Bornova, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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