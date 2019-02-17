Futbol Bir Oyundur' Çocuklardan Beğeni Topladı
1 saat önce
Tepebaşı Belediyesi, HDI Sigorta'nın destekleri ile Türkiye turnesinde olan "Futbol Bir Oyundur" müzikli çocuk oyununu Eskişehirli çocuklar ile buluşturdu.
Tepebaşı
Belediyesi, HDI Sigorta
'nın destekleri ile Türkiye
turnesinde olan "Futbol
Bir Oyundur" müzikli çocuk oyununu Eskişehirli çocuklar ile buluşturdu.
Tepebaşı Belediyesi, çocukları müzikli çocuk oyunları ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda HDI Sigorta'nın destekleri ile Türkiye turnesi gerçekleştiren Futbol Bir Oyundur isimli oyuna Tepebaşı Belediyesi ev sahipliği yaptı. Enis Fosforoğlu
'nun kaleme aldığı ve Seren Fosforoğlu'nun yönettiği oyun, Zübeyde Hanım
Kültür Merkezi'nde çocukların beğenisine sunuldu. Sporda fair play ruhunu aşılayan, sporun faydalarını ve nasıl doğru taraftar olunabileceğini anlatan "Futbol Bir Oyundur" müzikli çocuk tiyatrosunu, Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile kırsal mahalle sakini 200 çocuk da izledi. 6 yaş ve üzerindeki çocuklara hitap eden, geleceğin spor seyircisini yetiştirmek için hayata geçirilen ve UEFA'dan teşekkür alan oyun, Eskişehirli çocuklardan da beğeni topladı.
Çocuklar ile birlikte ailelerin de bulunduğu etkinlikte katılımcılar, keyifli bir gün geçirdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
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