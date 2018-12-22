Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

3 saat önce

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kashima Antlers'i 4-0 yenen River Plate, üçüncülüğü elde etti.

Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası, System.String[]
2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kashima Antlers'i 4-0 yenen River Plate, üçüncülüğü elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımı ile Arjantin temsilcisi River Plate, Zayed Sports Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Bruno Zuculini'nin 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan River Plate, 73 ve 90. dakikalarda Gonzalo Martinez ile 88. dakikada Santos Borre'nin penaltı golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:53 Kaynak: AA

Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, River Plate, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid'in Yıldızı Sergio Ramos, Şeyh Zayed Camisi'ne Hayran Kaldı: Eşsiz Bir Yer Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu

Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1 Alanyasporlu Taraftarlar, Başakşehir Maçında Arda Turan'ı Islıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:19:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]