Futbol: Hazırlık Maçı

Devre arası kampını Antalya
'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor
, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu
'ya 1-0 yenildi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'nde sürdüren Atiker Konyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Ertuğrul Taşkıran
, Opanasenko, Diagne, Filipovic, Ferhat Öztorun
, Volkan Fındıklı
, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Traore ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı.
Altınordu ise Erce Kardeşler, Recep Yemişçi, Mehmet Murat
Uçar, Hasan Hatipoğlu
, Sinan Osmanoğlu
, Berkay Samancı
, David Deniz Kılınç
, Muhammed Mert, Sefa Yılmaz
, Ali Yaşar
ve Anıl Koç ilk 11'i ile sahada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 12. dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle İzmir
ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Altınordu karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Oyuncu izleme ekiplerinden takip
Öte yandan karşılaşmayı bazı yabancı takımların oyuncu izleme ekiplerinin de takip ettiği görüldü. Ekiplerin, özellikle Altınordu'nun genç oyuncularıyla ilgilendikleri öğrenildi.