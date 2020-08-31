Futbol: Hazırlık maçı

Galatasaray yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin gollerini 6. dakikada Radamel Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram kaydetti.

Galatasaray'ın maçtaki ilk 11'i ve ikinci yarıda giren oyuncular, "Fatih Öztürk (Dk. 46 Okan Kocuk), Şener Özbayraklı (Dk. 46 Jesse Sekidika), Radamel Falcao (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Younes Belhanda (Dk. 46 Sofiane Feghouli), Ryan Donk (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Christian Luyindama (Dk. 46 Ahmet Çalık), Marcelo Saracchi (Dk. 46 Emre Taşdemir), Marcao (Dk. 46 Emin Bayram), Taylan Antalyalı, Arda Turan (Dk. 46 Ömer Bayram), Mbaye Diagne (Dk. 46 Adem Büyük)" şeklinde oluştu.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.